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Пронедра

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Как правильно реагировать на сигнал «Внимание всем!»

Как правильно реагировать на сигнал «Внимание всем!»

Сирена, раздающаяся в городе, почти у каждого человека вызывает тревогу. Однако сам по себе сигнал «Внимание всем!» не означает, что нужно немедленно покидать дом, бежать в укрытие или предпринимать хаотичные действия.

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