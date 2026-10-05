Как правильно реагировать на сигнал «Внимание всем!»

Сирена, раздающаяся в городе, почти у каждого человека вызывает тревогу. Однако сам по себе сигнал «Внимание всем!» не означает, что нужно немедленно покидать дом, бежать в укрытие или предпринимать хаотичные действия.
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