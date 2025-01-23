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Из главы фастфуда в дипломаты: Трамп предложил посла США в Евросоюзе

Из главы фастфуда в дипломаты: Трамп предложил посла США в Евросоюзе

Американский президент выдвинул на пост посла США в ЕС Эндрю Пуцдера.Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выдвинул Эндрю Пуцдера на пост нового американского посла в Евросоюзе.

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