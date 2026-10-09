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Трамп передаст Украине сигнал от Путина

Президент США Дональд Трамп намерен передать все соответствующие сигналы от РФ касательно срыва переговоров украинской делегации, которая сейчас находится в Майами.

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