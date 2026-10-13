Backlash Grows to Hegseth’s Livestream Execution Plan

“The plan to livestream the firing squad execution of the convicted Fort Hood shooter is garnering mounting discomfort from the Catholic Church, the Hill and survivors of the shooting,” Axios reports.
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