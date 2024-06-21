По поводу ночной атаки противника на Краснодар и не только. В сентябре прошлого года противник сделал всё, чтобы школьники и водители конфликтовали из-за проблем с оплатой картой школьников.
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По поводу ночной атаки противника на Краснодар и не только. В сентябре прошлого года противник сделал всё, чтобы школьники и водители конфликтовали из-за проблем с оплатой картой школьников.