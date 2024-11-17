Доллар почти достиг 100 рублей: что это значит для экономики России и россиян?

Николай

Столько всякого написали, впрочем как всегда, лишь бы мозги засрать. А теперь автор и ему подобные, посмотри сколько стоит доллар на грузинские лари - 2,73. При том что Грузия закупает у нас углеводороды. Сколько стоит Белорусский рубль - 3,28. Белоруссия на постоянном "подсосе" у России. Что ж у них то инфляции нет? Вспоминается выражение об Арабских Эмиратах. Один бедуин в стране в которой ни чего нет нашёл нефть, теперь её экономика процветает. У нас в стране есть вся таблица Менделеева и страна в заднице. Видимо проблема в том, что у нас нет такого бедуина.