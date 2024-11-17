НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

320 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    ..Через 10 лет Прибалтики просто не будет – при их переселении и исходе в другие страны и отсутствии рождаемости – на...Латвия продолжает...
  • Рустюм Аминов
    Очень доходчивый ответ! Прямо в Точку!Доллар почти дост...
  • Александр Пятнистый
    но начало, притом, непременное- мастурбеков и прочих черножопых, включая цыган и армян- можно выселить в Арктику. Там...Иван Охлобыстин п...

Доллар почти достиг 100 рублей: что это значит для экономики России и россиян?

Доллар почти достиг 100 рублей: что это значит для экономики России и россиян?

Доллар почти достиг 100 рублей: что это значит для экономики России и россиян? Ольга ВайленкоЦентральный банк России сообщил, что с 16 ноября курс доллара достигнет отметки 99,9971 рубля, что практически вплотную подводит национальную валюту к психологически важной границе в 100 рублей за доллар.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай
Столько всякого написали, впрочем как всегда, лишь бы мозги засрать. А теперь автор и ему подобные, посмотри сколько стоит доллар на грузинские лари - 2,73. При том что Грузия закупает у нас углеводороды.  Сколько стоит Белорусский рубль - 3,28. Белоруссия на постоянном &quot;подсосе&quot; у России. Что ж у них то инфляции нет? Вспоминается выражение об Арабских Эмиратах. Один бедуин в стране в которой ни чего нет нашёл нефть, теперь её экономика процветает. У нас в стране есть вся таблица Менделеева и страна в заднице. Видимо проблема в том, что у нас нет такого бедуина.
Ответить
15 час.
Рустюм Аминов
Очень доходчивый ответ! Прямо в Точку!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх