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Самые известные педагоги России: они опередили свое время и изменили мир

Самые известные педагоги России: они опередили свое время и изменили мир

Кирилл Васильевич Россинский: светило просвещения Кубани Долгое время имя этого выдающегося человека было забыто, однако за свои недолгие 49 лет он смог внести колоссальный вклад в культуру и образование Кубани.

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