Самые известные педагоги России: они опередили свое время и изменили мир

Кирилл Васильевич Россинский: светило просвещения Кубани Долгое время имя этого выдающегося человека было забыто, однако за свои недолгие 49 лет он смог внести колоссальный вклад в культуру и образование Кубани.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии