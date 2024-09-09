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Политика как она есть

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Макрон поставил помощь Киеву под угрозу новым назначением

Макрон поставил помощь Киеву под угрозу новым назначением

Решение французского президента Эммануэля Макрона назначить премьером бывшего еврокомиссара Мишеля Барнье может отрицательно повлиять на помощь Киеву из-за зависимости нового правительства от «Национального объединения» Марин Ле Пен.

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