Макрон поставил помощь Киеву под угрозу новым назначением

Решение французского президента Эммануэля Макрона назначить премьером бывшего еврокомиссара Мишеля Барнье может отрицательно повлиять на помощь Киеву из-за зависимости нового правительства от «Национального объединения» Марин Ле Пен.
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