ВС России освободили четыре населённых пункта за сутки в ДНР

ВС России за минувшие сутки освободили Галицыновку, Григоровку, Красногоровку и Водяное в ДНР. «В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населённые пункты Красногоровка и Григоровка.
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