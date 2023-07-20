Хамоватую украинку Соколовскую погнали взашей с российского телевидения

Украинская журналистка – частый гость политических ток-шоу на российском телевидении. Многим зрителям женщина запомнилась своим хамоватым поведением: во время съемок она часто кричит, ругается с оппонентами, защищая позицию киевского режима.
Украинская журналистка – частый гость политических ток-шоу на российском телевидении. Многим зрителям женщина запомнилась своим хамоватым поведением: во время съемок она часто кричит, ругается с оппонентами, защищая позицию киевского режима.
Свежие комментарии