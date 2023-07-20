Утро.ru

72 077 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Шуленков
    Устюгов - молодец!!!Сказавший лишнее ...
  • Дмитр Новый
    Зачем он тут? Если только это петуха в матроску прописать...а так гавна вылил и опять в Россию им обосранную вернулся?"Проел свои денеж...
  • Вовладар Даров
    Ага все так и поверили, ягненок! Все на западе у нее, поехала спасать свое имущество и бабло!Грязная провокаци...

Хамоватую украинку Соколовскую погнали взашей с российского телевидения

Хамоватую украинку Соколовскую погнали взашей с российского телевидения

Украинская журналистка – частый гость политических ток-шоу на российском телевидении. Многим зрителям женщина запомнилась своим хамоватым поведением: во время съемок она часто кричит, ругается с оппонентами, защищая позицию киевского режима.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Ковалеа
Не гонят потому, что первым командует Эрнст. У него все через задницу.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх