Многие из нас живут с убеждением: «Кухня маленькая — значит, о комфорте можно забыть». Мы привыкли ютиться на 6 квадратных метрах, постоянно задевать локтями дверцы шкафов и мечтать о «той самой» кухне из Pinterest, где много света, воздуха и места для кулинарных экспериментов.