Федеральное агентство новостей №1

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Пожилого петербуржца задержали за изнасилование школьницы во дворе на Кустодиева

Пожилого петербуржца задержали за изнасилование школьницы во дворе на Кустодиева

В Петербурге под уголовную статью попал 64-летний пенсионер. Он подозревается в изнасиловании, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

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