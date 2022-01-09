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ACB. «Барселона» примет «Манресу», «Реал» в гостях встретится с «Ховентудом» и другие матчи

В воскресенье, 9 января, в рамках регулярного чемпионата Испании пройдут четыре матча. «Барселона» примет «Манресу», «Реал» в гостях встретится с «Ховентудом».

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