В первую неделю зимы в районах Карелии будут отключать электричество

На неделе свет отключат на время в десяти районах и одном округе С 2 по 8 декабря в Карелии продолжатся ремонтные работы на линиях электропередачи и подстанциях, в связи с чем у потребителей будут временно отключать электричество.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии