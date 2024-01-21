Владислав Радимов: «Круговой в «Зените-2» играть будет, а не служить на подлодку поедет. Данил проигрывал конкуренцию Сантосу. Он хочет играть, пусть и в клубе ниже рангом»

Трансфер состоится летом, а пока «Зенит» отправил Кругового во вторую команду до конца сезона. – Переход в ЦСКА – решение Кругового, ему уже 26 лет, контракт заканчивался… Ну а что тут делать? Полгода он проведет в «Зените-2», он же там играть будет, а не на подводную лодку служить поедет.
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