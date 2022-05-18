Силовики в ходе контртеррористической операции в Дагестане ликвидировали двух боевиков

globallookpress.com/Ashraf Amra/Keystone Press Agency Правоохранители провели контртеррористическую операцию в Махачкале, в ходе которой были ликвидированы двое боевиков, передает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
globallookpress.com/Ashraf Amra/Keystone Press Agency Правоохранители провели контртеррористическую операцию в Махачкале, в ходе которой были ликвидированы двое боевиков, передает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
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