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Силовики в ходе контртеррористической операции в Дагестане ликвидировали двух боевиков

Силовики в ходе контртеррористической операции в Дагестане ликвидировали двух боевиков

globallookpress.com/Ashraf Amra/Keystone Press Agency Правоохранители провели контртеррористическую операцию в Махачкале, в ходе которой были ликвидированы двое боевиков, передает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

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