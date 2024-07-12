Губернатор: из-за обстрелов Белгородской области 30 человек ранены, 1 погиб

За прошедшие сутки один человек погиб, 30 получили ранения, в том числе пятеро детей, в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 12 июля в своем Telegram-канале.
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