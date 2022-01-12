Вальверде забил за «Реал» впервые с октября 2020-го – «Барсе» в дополнительное время в Суперкубке

«Реал» обыгрывает «Барселону» (3:2, дополнительное время) в полуфинале Суперкубка Испании. На 98-й минуте полузащитник мадридцев Федерико Вальверде вывел вперед свою команду, воспользовавшись передачей вингера Родриго Гоэса в ходе контратаки.
«Реал» обыгрывает «Барселону» (3:2, дополнительное время) в полуфинале Суперкубка Испании. На 98-й минуте полузащитник мадридцев Федерико Вальверде вывел вперед свою команду, воспользовавшись передачей вингера Родриго Гоэса в ходе контратаки.
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