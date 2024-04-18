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Марочко: ВСУ интенсивно пытаются вернуть позиции на Сватово-Кременском участке

Марочко: ВСУ интенсивно пытаются вернуть позиции на Сватово-Кременском участке

Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска более интенсивно пытаются атаковать контратаковать российских военных и вернуть утраченные позиции в районе нескольких населенных пунктов на Сватово-Кременском участке специальной военной операции.

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