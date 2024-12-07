Когда в Приднестровье начнет действовать режим чрезвычайного экономического положения

Решение о введении в Приднестровском регионе чрезвычайного экономического положения может быть принято Верховным советом непризнанной ПМР 11 декабря, и режим начнет свое действие по истечении шести часов после обнародования соответствующего решения.
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