Говорит Европа ⚡
Сайт "Говорит Евр...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Говорит Европа ⚡

164 подписчика

В политических кругах Украины обсуждают непубличный спор о прекращении огня

В политических кругах Украины обсуждают непубличный спор о прекращении огня

Что стоит за причислением Зеленского к партии мира? Какие непубличные дискуссии об уступках идут в украинских элитах? Насколько реальны разговоры о выводе войск из Донбасса ради завершения боевых действий? И какие аргументы сторонников продолжения боевых действий приводятся в кулуарах? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии