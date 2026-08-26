В политических кругах Украины обсуждают непубличный спор о прекращении огня

Что стоит за причислением Зеленского к партии мира? Какие непубличные дискуссии об уступках идут в украинских элитах? Насколько реальны разговоры о выводе войск из Донбасса ради завершения боевых действий? И какие аргументы сторонников продолжения боевых действий приводятся в кулуарах? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.