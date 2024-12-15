В России планируют ужесточить наказание за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним

В России планируется ввести жесткие меры, включая штрафы до двух миллионов рублей и уголовную ответственность, за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, а также устройств для её потребления и сырья для их производства.
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