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Татар-информ

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Момент ДТП с перевернувшейся KIA в казанском дворе попал на видео

Момент ДТП с перевернувшейся KIA в казанском дворе попал на видео

Видео момента ДТП во дворе дома № 8 по улице Адоратского в Казани опубликовали в одном из городских интернет-сообществ.

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