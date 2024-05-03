В Омской области заработали паромные переправы: публикуем их расписание. Проезд на переправах в этом году будет бесплатным для пассажиров и машин.
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В Омской области заработали паромные переправы: публикуем их расписание. Проезд на переправах в этом году будет бесплатным для пассажиров и машин.