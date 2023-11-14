СМИ: Израиль зафиксировал снижение интенсивности обстрелов со стороны ХАМАС

После почти шести недель боевых действий в Израиле зафиксировали значительное сокращение интенсивности ракетных ударов со стороны палестинского движения ХАМАС, газета The Times of Israel, которая проанализировала статистические данные.
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