Прости меня! Чонгук вымаливает прощение у Ви за постоянные измены

Чонгук (Jungkook) и Ви (V) никак не могут разобраться в своих отношениях. Они регулярно ругаются, после чего Чонгук либо уходит к своей бывшей девушке, то планируют собственную свадьбу.
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