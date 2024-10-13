Прогноз погоды в Крыму на 13 октября 🌦️ В Симферополе +16 и небольшой дождь В Севастополе +18 и небольшой дождь В Евпатории +17 и небольшой дождь В Черноморском +16 и небольшой дождь В Джанкое +17 и пасмурно В Ялте +20 и малооблачно В Алуште +20 и облачно с прояснениями В Керчи +18 и небольшой дождь В Армянске +15 и пасмурно В Красноперекопске +16 и небольшой дождь В Бахчисарае +16 и небольшой дождь В Феодосии +20 и облачно с прояснениями В Судаке +21 и малооблачно Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.