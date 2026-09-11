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Рукопожатие Путина и бортпроводницы активно обсуждают в Индии

Рукопожатие Путина и бортпроводницы активно обсуждают в Индии

Одно рукопожатие российского лидера Владимира Путина после прилета в Индию привлекло внимание местных СМИ и пользователей соцсетей.

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