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Крымское информационное агентство

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Житель Сакского района получил 4,5 года за хранение наркотиков

Житель Сакского района получил 4,5 года за хранение наркотиков

Фото из архива КИАСакская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, признанного виновным в незаконном хранении наркотических веществ в крупном размере.

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