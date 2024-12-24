Житель Сакского района получил 4,5 года за хранение наркотиков

Фото из архива КИАСакская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, признанного виновным в незаконном хранении наркотических веществ в крупном размере.
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