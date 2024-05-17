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Крымское информационное агентство

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  • Маша Иванова
    Можно-и за один-потом проживете полгода-а еще два последующих года будете себя корить за глупость и излишек эмоций)))...В Крыму можно най...
  • Леонид Ла Рошель
    Скормите этому кулинару-продавану его соль, пускай собственной ..опой почувствует всю прелесть наркоты, если успеет.В Ялте задержали ...
  • lady lyudmila
    Пусть посидит.В Крыму задержали...

На Большой Крымской тропе появится новый туристический маршрут

На Большой Крымской тропе появится новый туристический маршрут

Почти 70 официальных экологических маршрутов проходят по особо охраняемым территориям, о новых маршрутах к предстоящему курортному сезону «Крымской газете» рассказал директор ГАУ РК «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым» Александр Ковинский.

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