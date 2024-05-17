На Большой Крымской тропе появится новый туристический маршрут

Почти 70 официальных экологических маршрутов проходят по особо охраняемым территориям, о новых маршрутах к предстоящему курортному сезону «Крымской газете» рассказал директор ГАУ РК «Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым» Александр Ковинский.
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