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ACB. «Реал» в гостях сыграет с «Бетисом», «Барселона» примет «Гранаду» и другие матчи

В воскресенье, 27 ноября, пройдут пять матчей регулярного чемпионата испанской лиги ACB. «Реал» в гостях сыграет с «Бетисом», «Барселона» примет «Гранаду».

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