Шор заявил о намерении юридически оспорить итоги референдума о вступлении Молдавии в ЕС

Оппозиция Молдавии будет оспаривать итоги референдума о вступлении республики в Европейский союз. Об этом заявил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в эфире телеканала «Соловьев Live».
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