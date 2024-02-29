Захарова: отношения с Францией и ФРГ находятся на беспрецедентно низком уровне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подписание Францией и ФРГ соглашения о безопасности с Украиной не повлияет серьезно на отношения с РФ – они на беспрецедентно низком уровне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии