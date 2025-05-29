Банк Кореи снижает ставку до 2,5%: инфляция стабильна, рост замедляется

Банк Кореи уменьшает ставку до 2,5% годовых, предупреждая о замедлении экономического роста. При стабильной инфляции в 1,9%, прогнозирует понижение роста экономики до 0,8% из-за снижения внутреннего спроса и перемен в торговой политике США.
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