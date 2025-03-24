ВС РФ уничтожили лодку украинских военных, пытавшихся форсировать Днепр

Подразделение 18-й общевойсковой армии, входящее в состав группировки войск «Днепр» в Херсонской области, успешно ликвидировало лодку с украинскими военными, которые пытались пересечь реку Днепр, сообщает ТАСС.
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