В МИД назвали стратегическое партнерство России с Китаем фактором глобальной стабильности

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко на Десятой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», прошедшей в Пекине, заявил, что Евроатлантика больше не является основным двигателем глобального развития.
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