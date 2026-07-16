«Зенит» готов совершить обмен Данило на Луиса Энрике + доплата €10 млн - источник

«Зенит» готов совершить обмен футболистами с «Ботафого», сообщает Telegram-канал "Mash на спорте". По имеющейся информации, Луис Энрике уговаривает полузащитника "Ботафого" Данило перейти в "Зенит", чтобы самому уйти в "Ботафого".