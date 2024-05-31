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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

И не иго, и не монголо-татарское — так что же это было? Фейк про нашествие придумали, чтобы скрыть истинное название нашей страны

История так называемого монголо-татарского ига начинается как раз с 31 мая — в этот день в 1223 году на реке Калке (ныне это территория ДНР) экспедиционный корпус кочевников якобы наголову разгромил объединённое войско русских земель.

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