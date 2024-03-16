Человечество стоит на пороге еще одного серьезного кризиса - бананового...

В мире может случиться банановый кризис. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление эксперта всемирного форума по бананам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Паскаля Лю.
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