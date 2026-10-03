Медведев: обсуждается строительство еще одной АЭС в Иране

ТЕГЕРАН, 3 октября. /ТАСС/. Вопрос строительства еще одной АЭС в Иране, а также атомных станций малой мощности стоит на повестке дня, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.
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