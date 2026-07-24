Джейлен Дюрен по-прежнему настаивает на контракте на 5 лет и 287 миллионов

Центровой Джейлен Дюрен продолжает переговоры с клубом о следующем контракте. По информации ESPN и Yahoo! Sports, ограниченно свободный агент все еще рассчитывает подписать контракт на 5 лет и 287 миллионов долларов.
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