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Татар-информ

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Минниханов принял участие в открытии памятника Тукаю в Казахстане

Минниханов принял участие в открытии памятника Тукаю в Казахстане

Фото: tatar-congress.org Раис Татарстана Рустам Минниханов и Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов приняли участие в церемонии открытия бюста классику татарской литературы Габдулле Тукаю в Петропавловске.

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