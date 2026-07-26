Минниханов принял участие в открытии памятника Тукаю в Казахстане

Фото: tatar-congress.org Раис Татарстана Рустам Минниханов и Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов приняли участие в церемонии открытия бюста классику татарской литературы Габдулле Тукаю в Петропавловске.
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