Путин перед саммитом СНГ пообщался с лидером Таджикистана Рахмоном

9 октября, незадолго до старта саммита СНГ в Туркменбаши, российский лидер Владимир Путин коротко пообщался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
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