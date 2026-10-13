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Госдума приняла закон об исполнении бюджета за 2025 год

Госдума приняла закон об исполнении бюджета за 2025 год

Дефицит бюджета за 2025 год составил 5,63 трлн рублей, доходы снизились из-за падения цен на энергоносители, госдолг вырос на 21% до 35,13 трлн рублей.

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