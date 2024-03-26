Мини-гладильные доски для Ваших мастерских! Отличные идеи для вдохновения!

Понравилась мне одна идея из Интернета, это - мини гладильная доска, которую можно передвигать по мастерской, да еще и ящички есть внизу для всяких нужных вещей и инструмента! Такая передвижная тумба отлично подойдет, когда надо утюжить практически каждую операцию в пэчворке! Я прям загорелась такой идеей - свою большую гладильную доску убрала бы в гардеробную, а такую бы малипуську поставила рядом со своим рабочим столом! Теперь надо только поискать подобную тумбу и пристроить гладильную доску наверх, тем более, что у меня есть старая гладильная доска, из нее можно будет взять основание и уменьшить размер до нужного, я думаю, что длина в 50 - 60 см меня бы вполне устроила! А вот таким образом можно закрепить доску сверху этой тумбы.