Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Мини-гладильные доски для Ваших мастерских! Отличные идеи для вдохновения!

Мини-гладильные доски для Ваших мастерских! Отличные идеи для вдохновения!

Понравилась мне одна идея из Интернета, это - мини гладильная доска, которую можно передвигать по мастерской, да еще и ящички есть внизу для всяких нужных вещей и инструмента! Такая передвижная тумба отлично подойдет, когда надо утюжить практически каждую операцию в пэчворке! Я прям загорелась такой идеей - свою большую гладильную доску убрала бы в гардеробную, а такую бы малипуську поставила рядом со своим рабочим столом! Теперь надо только поискать подобную тумбу и пристроить гладильную доску наверх, тем более, что у меня есть старая гладильная доска, из нее можно будет взять основание и уменьшить размер до нужного, я думаю, что длина в 50 - 60 см меня бы вполне устроила! А вот таким образом можно закрепить доску сверху этой тумбы.

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Комментарии
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Ирина Смирнова
Отличная идея.
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14 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Надо попросить в салоне у парикмахеров. У них точно есть такие этажерки на колёсиках 👍👌
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14 час.

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