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Зеленский заявил, что Байден хочет посетить Украину, однако его визиту препятствуют «некоторые моменты»

Зеленский заявил, что Байден хочет посетить Украину, однако его визиту препятствуют «некоторые моменты»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава США Джо Байден хочет посетить Киев, однако поездке американского лидера якобы мешают "некоторые моменты", которые связаны с безопасностью.

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