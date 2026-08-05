По итогам июля средняя стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals, рассчитываемая в целях налогообложения (отличается от реальной в большую сторону), составила 59,02 доллара за баррель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии