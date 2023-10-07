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В гостиницах могут отменить НДС на ряд услуг

Минэкономразвития РФ предлагает ввести нулевой НДС для некоторых сопутствующих услуг в российских отелях, среди которых услуги СПА, тренажерного зала, детской игровой комнаты, доступ к интернету и пользование парковкой.

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