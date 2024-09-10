Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 599 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрис Хартманис
    Таких дохрена чурокНаводчиком ВСУ ок...
  • Сергей Захаров
    Ну ладно нашим горантам все это пох ... Ну а отцы есть у этих детей или взрослых братьев а нуда руские мужики это нек...Мигрант насиловал...
  • Евгений Бутяра
    Надо быстро ракеты на Кубе поставить!Дальнобойными рак...

В Свердловской области военные нашли 73 брошенных артиллерийских снаряда

В Свердловской области военные нашли 73 брошенных артиллерийских снаряда

Опасные предметы были брошены в нежилом массиве в БогдановичеСразу 73 брошенных артиллерийских снаряда нашли в городе Богдановиче Свердловской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх