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Космический стартап Стива Возняка составит подробную карту мусора на орбите Земли — так его будет проще убрать

Космический стартап Стива Возняка составит подробную карту мусора на орбите Земли — так его будет проще убрать

В последнее время появился ряд стартапов, нацеленных на очистку низкой околоземной орбиты (НОО), которая в настоящее время заполнена миллионами единиц космического мусора, включая обломки спутников и остатки ступеней ракет.

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