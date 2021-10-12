В последнее время появился ряд стартапов, нацеленных на очистку низкой околоземной орбиты (НОО), которая в настоящее время заполнена миллионами единиц космического мусора, включая обломки спутников и остатки ступеней ракет.
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